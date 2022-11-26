У Херсонській області росіяни вбили десятки мирних жителів з часу деокупації

Станом на суботу, 26 листопада, російські військові вбили понад 30 мирних жителів у Херсонській області з часу деокупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Національної поліції України Ігоря Клименка у Facebook .

"Щоденні російські обстріли знищують місто та вбивають мирних місцевих жителів. Всього з часу деокупації Росія вбила у Херсонській області 32 цивільних", - розповів Клименко.

За його словами, на звільнених територіях регіону вже відновили роботу семи підрозділів поліції. Чотири з них перебувають у Херсоні. На вулицях міста чергують 44 патрулі. Загалом у Херсоні зараз несуть службу 850 поліцейських.

Також на території обласного центру працюють спеціалізовані слідчо-оперативні групи, які документують військові злочини російських військовослужбовців та їхніх посібників. Поки що таких у Херсонській області зафіксовано 578.