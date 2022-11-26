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У Херсонській області росіяни вбили десятки мирних жителів з часу деокупації

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Субота 26 листопада 2022 16:34
У Херсонській області росіяни вбили десятки мирних жителів з часу деокупації Фото: у Херсонській області росіяни вбили десятки мирних жителів з часу деокупації (facebook.com/iklymenko.fb)
Автор: Іван Носальський

Станом на суботу, 26 листопада, російські військові вбили понад 30 мирних жителів у Херсонській області з часу деокупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Національної поліції України Ігоря Клименка у Facebook.

"Щоденні російські обстріли знищують місто та вбивають мирних місцевих жителів. Всього з часу деокупації Росія вбила у Херсонській області 32 цивільних", - розповів Клименко.

За його словами, на звільнених територіях регіону вже відновили роботу семи підрозділів поліції. Чотири з них перебувають у Херсоні. На вулицях міста чергують 44 патрулі. Загалом у Херсоні зараз несуть службу 850 поліцейських.

Також на території обласного центру працюють спеціалізовані слідчо-оперативні групи, які документують військові злочини російських військовослужбовців та їхніх посібників. Поки що таких у Херсонській області зафіксовано 578.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що правоохоронці затримали трьох колаборантів у Білозерській громаді (Херсонська область). Вони працювали у так званій "адміністрації" на різних посадах.

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Херсонська область полиция Війна Росії проти України
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