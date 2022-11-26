В Херсонской области россияне убили десятки мирных жителей со времени деоккупации

По состоянию на субботу, 26 ноября, российские военные убили более 30 мирных жителей в Херсонской области со времени деоккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко в Facebook .

"Ежедневные российские обстрелы уничтожают город и убивают мирных местных жителей. Всего со времени деоккупации Россия убила в Херсонской области 32 гражданских", - рассказал Клименко.

По его словам, на освобожденных территориях региона уже возобновили работу семи подразделений полиции. Четыре из них находятся в Херсоне. На улицах города дежурят 44 патруля. Всего в Херсоне сейчас несут службу 850 полицейских.

Также на территории областного центра работают специализированные следственно-оперативные группы, которые документируют военные преступления российских военнослужащих и их пособников. Пока таких в Херсонской области зафиксировано 578.