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В Херсонской области россияне убили десятки мирных жителей со времени деоккупации

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Суббота 26 ноября 2022 16:34
В Херсонской области россияне убили десятки мирных жителей со времени деоккупации Фото: в Херсонской области россияне убили десятки мирных жителей со времени деоккупации (facebook.com/iklymenko.fb)
Автор: Иван Носальский

По состоянию на субботу, 26 ноября, российские военные убили более 30 мирных жителей в Херсонской области со времени деоккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко в Facebook.

"Ежедневные российские обстрелы уничтожают город и убивают мирных местных жителей. Всего со времени деоккупации Россия убила в Херсонской области 32 гражданских", - рассказал Клименко.

По его словам, на освобожденных территориях региона уже возобновили работу семи подразделений полиции. Четыре из них находятся в Херсоне. На улицах города дежурят 44 патруля. Всего в Херсоне сейчас несут службу 850 полицейских.

Также на территории областного центра работают специализированные следственно-оперативные группы, которые документируют военные преступления российских военнослужащих и их пособников. Пока таких в Херсонской области зафиксировано 578.

Напомним, ранее стало известно, что правоохранители задержали трех коллаборантов в Белозерской общине (Херсонская область). Они работали в так называемой "администрации" на разных должностях.

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Херсонская область полиция Война России против Украины
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