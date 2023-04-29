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В Херсонській області росіяни проводять масові обшуки будинків, - Генштаб

Фото: росіяни обшукують оселі жителів Херсонської області (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На окупованих територіях Херсонської області загарбники посилили фільтраційні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Так, в населених пунктах Малоолександрівка, Новомиколаївка, Скадовськ та Лазурне, проводяться масові обшуки жилих приміщень та перевірка телефонів. Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сімкарти українських операторів.

А в населеному пункті Боково-Хрустальне Луганської області військовослужбовці російських окупаційних військ грабують оселі місцевих жителів.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що в одну з лікарень Херсонської області привезли велику кількість важкопоранених російських військових.

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Генштаб ВСУХерсонська область