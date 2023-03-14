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В Херсонській області росіяни посилили тиск на цивільних через успішні удари ЗСУ

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти посилили фільтраційні заходи в населеному пункті Абрикосівка Херсонської області серед цивільних через підозру в допомозі нашим воїнам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Протягом минулої доби в населеному пункті Абрикосівка тимчасово зайнятої території Херсонської області противник, за активної підтримки місцевої окупаційної так званої "влади" здійснював фільтраційні заходи стосовно місцевого населення", - пише пресслужба.

Причиною обшуків, огляду засобів мобільного зв’язку, особистих ноутбуків і комп’ютерів стало влучання нашими воїнами по місцю базування підрозділів Росії.

Внаслідок успішного удару наших військових було знищено 4 одиниці БМП/САУ й ліквідовано близько 15 окупантів. Кількість поранених наразі уточнюється.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 740 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 160 540 військових.

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