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У Херсонській області РФ не послаблювала угруповування, проводить ротації, - Лиховій

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Херсонській області російські війська не послаблювали угруповування. Навпаки, вони проводять ротації на передньому краю своїх підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

"Після початку Курської операції ЗСУ, коли противник певним чином проводив перекидання своїх підрозділів, зокрема на Курщину, він більшість з цих підрозділів забрав саме з Запорізької області, тоді як на Херсонщині фактично та чисельність, яка була, залишилася. Там росіяни не послаблювали угруповування, навпаки вони проводять ротації на передньому краю своїх підрозділів", - розповів Лиховій.

За його словами, росіяни перекидають туди, зокрема, загони "Шторм" для підтримання інтенсивності штурмових дій, щоб мати змогу атакувати й надалі.

Речник також зазначив, що окупанти значно активізувалися на островах вздовж лівого берега Дніпра у Херсонській області й не полишають спроб вибити підрозділи України зі своїх позицій, які вони утримують після виходу з Кринок. Сили оборони продовжують утримувати плацдарми.

Також він зазначив, що ця активізація росіян можна сказати найбільша за останні пару місяців після закінчення активної оборони Кринок, коли українські підрозділи, перемістилися на інші визначені позиції на лівобережжі Дніпра.

Нагадаємо, раніше речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій розповідав, що наразі немає підстав говорити про те, що Херсону загрожують сухопутні штурми Росії. Плацдарми на лівобережжі дозволять стримувати ворога.

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