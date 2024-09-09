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В Херсонской области РФ не ослабляла группировку, проводит ротации, - Лиховий

Херсонская область , Понедельник 09 сентября 2024 22:41
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В Херсонской области РФ не ослабляла группировку, проводит ротации, - Лиховий Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Херсонской области российские войска не ослабляли группировки. Наоборот, они проводят ротации на переднем краю своих подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.

"После начала Курской операции ВСУ, когда противник определенным образом проводил переброску своих подразделений, в частности в Курскую область, он большинство из этих подразделений забрал именно из Запорожской области, тогда как в Херсонской фактически та численность, которая была, осталась. Там россияне не ослабляли группировки, наоборот они проводят ротации на переднем крае своих подразделений", - рассказал Лиховий.

По его словам, россияне перебрасывают туда, в частности, отряды "Шторм" для поддержания интенсивности штурмовых действий, чтобы иметь возможность атаковать и дальше.

Спикер также отметил, что оккупанты значительно активизировались на островах вдоль левого берега Днепра в Херсонской области и не оставляют попыток выбить подразделения Украины со своих позиций, которые они удерживают после выхода из Крынок. Силы обороны продолжают удерживать плацдармы.

Также он отметил, что эта активизация россиян можно сказать самая большая за последние пару месяцев после окончания активной обороны Кринок, когда украинские подразделения переместились на другие определенные позиции на левобережье Днепра.

Напомним, ранее спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказывал, что пока нет оснований говорить о том, что Херсону угрожают сухопутные штурмы России. Плацдармы на левобережье позволят сдерживать врага.

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