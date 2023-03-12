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У Миколаївській області підліток підірвався на невідомому предметі

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Україна, Неділя 12 березня 2023 20:38
У Миколаївській області підліток підірвався на невідомому предметі Фото: у Миколаївській області підліток підірвався на невідомому предметі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Підліток з села Любомирівка Шевченківської громади підірвався на невідомому предметі на території домоволодіння. 13-річний хлопець був госпіталізований.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на керівника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета.

За його словами, дитина отримала вибухові травми, осколкові поранення тіла та кінцівок.Його було госпіталізовано та вже надається кваліфікована медична допомога.

"Батькам раджу обговорити з дітьми правила безпечної поведінки під час виявлення небезпечних предметів (мін, боєприпасів, підозрілих предметів). Нагадуйте дитині, що під час прогулянок вона має бути дуже уважною та обережною, не торкатися небезпечних знахідок, не пересувати їх, не намагатися розбирати або брати в руки", - написав Шайхет.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що під час виконання польових робіт у селі Зелений Гай Херсонської області трактор натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет. В результаті одна людина загинула, ще одна - отримала поранення.

Також раніше ми писали, що 6 березня у Миколаївській області зафіксували три випадки, коли цивільні підірвались на мінах.

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