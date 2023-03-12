У Миколаївській області підліток підірвався на невідомому предметі

Підліток з села Любомирівка Шевченківської громади підірвався на невідомому предметі на території домоволодіння. 13-річний хлопець був госпіталізований.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на керівника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета.