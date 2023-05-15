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У Херсонській області підліток підірвався на міні

Фото: Автомобіль медиків (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 15 травня, у Херсонській області підліток підірвався на міні. Його планують шпиталізувати у лікарню Кривого Рогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"У селі Трифонівка Великоолександрівської громади 17-річний хлопець натрапив на вибухівку, залишено російською армією", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через детонацію він дістав тяжкі травми.

"Пораненого шпиталізували до найближчого медзакладу, готується евакуація до лікарні в Кривому Розі", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що поблизу села Томарине Бериславської громади Херсонської області на російській міні підірвався трактор. Чоловік, що сидів за кермом отримав поранення.

Жителю села Копачі Київської області відірвало руку через вибуховий пристрій.

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