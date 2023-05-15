У понеділок, 15 травня, у Херсонській області підліток підірвався на міні. Його планують шпиталізувати у лікарню Кривого Рогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
"У селі Трифонівка Великоолександрівської громади 17-річний хлопець натрапив на вибухівку, залишено російською армією", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через детонацію він дістав тяжкі травми.
"Пораненого шпиталізували до найближчого медзакладу, готується евакуація до лікарні в Кривому Розі", - додали в ОВА.
Нагадаємо, що поблизу села Томарине Бериславської громади Херсонської області на російській міні підірвався трактор. Чоловік, що сидів за кермом отримав поранення.
Жителю села Копачі Київської області відірвало руку через вибуховий пристрій.
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