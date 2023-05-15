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В Херсонской области подросток подорвался на мине

Фото: Автомобиль медиков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 15 мая, в Херсонской области подросток подорвался на мине. Его планируют госпитализировать в больницу Кривого Рога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"В селе Трифоновка Великоалександровской общины 17-летний парень наткнулся на взрывчатку, оставлен российской армией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за детонации он получил тяжелые травмы.

"Раненый госпитализирован в ближайшее медучреждение, готовится эвакуация в больницу в Кривом Роге", - добавили в ОВА.

Напомним, что вблизи села Томарино Бериславской общины Херсонской области на российской мине подорвался трактор. Сидевший за рулем мужчина получил травмы.

Жителю села Копачи Киевской области взрывным устройством оторвало руку.

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