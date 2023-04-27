В Херсонской области партизаны ликвидировали пропагандиста Тветинского
В Новой Каховке Херсонской области партизаны ликвидировали 61-летнего российского пропагандиста Сергея Тветинского.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".
"61-летний Тветинский работал в Украине пропагандистом и возглавлял приемную псевдопартии "Справедливая Россия - ЗА ПРАВДУ". Также он активно сотрудничал с оккупационной администрацией", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что автомобиль Тветинского был взорван с помощью мины.
Несмотря на то, что российские оккупанты временно захватили территорию Украины - им не удается ее контролировать. Украинцы продолжают оказывать сопротивление врагу.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине также был ликвидирован российский депутат от Коммунистической партии Дмитрий Иванов, находившийся в рядах "вагнеровцев".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.