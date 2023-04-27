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В Херсонской области партизаны ликвидировали пропагандиста Тветинского

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Четверг 27 апреля 2023 13:31
В Херсонской области партизаны ликвидировали пропагандиста Тветинского Фото: Сергей Тветинский, российский пропагандист (Telegram-канал Тветинского)
Автор: Сергей Пышкин

В Новой Каховке Херсонской области партизаны ликвидировали 61-летнего российского пропагандиста Сергея Тветинского.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

"61-летний Тветинский работал в Украине пропагандистом и возглавлял приемную псевдопартии "Справедливая Россия - ЗА ПРАВДУ". Также он активно сотрудничал с оккупационной администрацией", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что автомобиль Тветинского был взорван с помощью мины.

Несмотря на то, что российские оккупанты временно захватили территорию Украины - им не удается ее контролировать. Украинцы продолжают оказывать сопротивление врагу.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине также был ликвидирован российский депутат от Коммунистической партии Дмитрий Иванов, находившийся в рядах "вагнеровцев".

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