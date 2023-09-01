UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Херсонській області окупанти не пустили старшокласників за парти без паспорта РФ

Фото: паспорт РФ у Херсонській області повинні мати школярі для допуску до занять (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти ввели нове правило на тимчасово окупованих територіях в рамках примусової паспортизації. Зокрема, учнів старших класів, що не мають паспорта РФ, тимчасово не допустили до занять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

"В низці населених пунктів на ТОТ зафіксовані випадки, коли старшокласники, які не отримали паспорт РФ, тимчасово не допущені до занять в окупаційних школах", - йдеться в повідомленні.

Так, у Херсонській області школи передали у так звані відділи міграції списки учнів, які не мають паспортів РФ. Тепер в учнів є 10 днів, аби “виправити ситуацію” й лише тоді вони будуть допущені до занять.

Примусова паспортизація на окупованих територіях України

Після захоплення частини територій України, російські загарбники почали змушувати місцеве населення отримувати російські паспорти. Коли вони зрозуміли, що від документів відмовляються, вирішили видавати паспорти в примусовому порядку, навмисно створюючи умови, щоб у людини не було вибору - брати паспорт РФ, чи ні. Наприклад, раніше росіяни видавали шкільні набори тільки тим дітям, чиї батьки мають паспорт ворога. Всім іншим дітям допомога не надавалась. 

Також раніше окупанти заохочували батьків підлітків за отримання паспортів коштами. Так, якщо 14-річний підліток отримав російський паспорт, загарбники обіцяли його батькам виплати материнського капіталу.

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні