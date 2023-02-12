У Херсонській області окупанти намагаються відбирати житло в місцевого населення, - Генштаб

У Брилівці та Новокиївці тимчасово окупованої Херсонської області фіксуються спроби російських загарбників відібрати житло в місцевого населення.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема солдати армії РФ активно ходять по будинках і перевіряють у громадян наявність прописки та документів на право власності.
"Покинуті будинки опломбовуються з розміщенням повідомлень про те, що приміщення перейшли у право власності так званої окупаційної "місцевої адміністрації", - вказали у Генштабі.
Нагадаємо, окупанти пропонують гроші за отримання паспорта Росії в одному з сіл Херсонської області.
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