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В Херсонській області окупанти атакували лікарів "швидкої" під час допомоги пораненим

Фото: окупанти атакували машину "швидкої допомоги" у Миколаївці Херсонської області 18 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстріляли автомобіль "швидкої допомоги" у Миколаївці Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"У Миколаївці росіяни атакували карету “швидкої”. У момент ворожого удару медики надавали допомогу пораненим", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, за попередньою інформацією, фельдшер та водій не постраждали. Пошкоджень зазнав службовий автомобіль.

Обстріли Росії бригад "швидкої допомоги" в Україні

Для російських окупантів обстріл машин бригад медиків є звичною тактикою. Загарбники влаштовують такі атаки не вперше.

Наприклад, у червні окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсона. Під обстрілом виявилася машина "швидкої", лікарі не постраждали, але загинув місцевий. А на початку квітня війська РФ обстріляли карету швидкої допомоги в Бериславі. Спочатку було відомо про поранення двох фельдшерів та 6 цивільних. Крім того, у грудні 2022 року російські військові завдали ракетного удару по Куп'янську (Харківська область). Поранення отримав фельдшер "швидкої", яка потрапила під обстріл.

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Херсонська область