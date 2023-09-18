В Херсонской области оккупанты атаковали врачей "скорой" во время помощи раненым

Российские оккупанты обстреляли автомобиль "скорой помощи" в Николаевке Бериславского района Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"В Николаевке россияне атаковали карету скорой. В момент вражеского удара медики оказывали помощь раненым", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, по предварительной информации, фельдшер и водитель не пострадали. Повреждения получил служебный автомобиль.
Обстрелы России бригад "скорой помощи" в Украине
Для российских оккупантов обстрел машин бригад медиков является привычной тактикой. Захватчики устраивают подобные атаки не впервые.
Например, в июне оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона. Под обстрелом оказалась машина "скорой", врачи не пострадали, но погиб местный. А в начале апреля войска РФ обстреляли карету скорой помощи в Бериславе. Изначально было известно о ранении двух фельдшеров и 6 гражданских. Кроме того, в декабре 2022 года российские военные нанесли ракетный удар по Купянску (Харьковская область). Ранение получил фельдшер "скорой", попавшей под обстрел.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.