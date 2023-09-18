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В Херсонской области оккупанты атаковали врачей "скорой" во время помощи раненым

Фото: оккупанты атаковали машину "скорой помощи" в Николаевке Херсонской области 18 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обстреляли автомобиль "скорой помощи" в Николаевке Бериславского района Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"В Николаевке россияне атаковали карету скорой. В момент вражеского удара медики оказывали помощь раненым", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, по предварительной информации, фельдшер и водитель не пострадали. Повреждения получил служебный автомобиль.

Обстрелы России бригад "скорой помощи" в Украине

Для российских оккупантов обстрел машин бригад медиков является привычной тактикой. Захватчики устраивают подобные атаки не впервые.

Например, в июне оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона. Под обстрелом оказалась машина "скорой", врачи не пострадали, но погиб местный. А в начале апреля войска РФ обстреляли карету скорой помощи в Бериславе. Изначально было известно о ранении двух фельдшеров и 6 гражданских. Кроме того, в декабре 2022 года российские военные нанесли ракетный удар по Купянску (Харьковская область). Ранение получил фельдшер "скорой", попавшей под обстрел.

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Херсонская область