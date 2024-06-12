У Херсонській області можливі аварійні відключення світла через обстріли

Ситуація зі світлом в Україні

Варто зазначити, що в Україні була пошкоджена низка важливих енергетичних об'єктів через російські обстріли. Окупанти знищили декілька українських ТЕС, атакували розподільчі мережі та ГЕС.

Через серйозні пошкодження енергетики в Україні вводять відключення світла за графіками. Також іноді енергетикам доводиться застосовувати екстрені відключення через дефіцит потужності.

Як повідомляло "Укренерго", сьогодні, 12 червня, в Україні будуть вводитися стабілізаційні відключення у період з 15:00 до 23:00.

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