UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсонській області можливі аварійні відключення світла через обстріли

Фото: у Херсонській області можливі аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсонській області в ніч на 12 червня були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Через це можливі аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Херсонобленерго".

Як зазначається, російські окупанти цієї ночі обстріляли Херсонську область. Внаслідок нічних атак були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури у регіоні.

Енергетики попереджають, що на території Херсонської області можливе застосування аварійних відключень світла. 

Фахівці вже проводять аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах.

"Для запобігання витоку інформації графіки можливих відключень не публікуємо", - йдеться у повідомленні.

 

Ситуація зі світлом в Україні

Варто зазначити, що в Україні була пошкоджена низка важливих енергетичних об'єктів через російські обстріли. Окупанти знищили декілька українських ТЕС, атакували розподільчі мережі та ГЕС.

Через серйозні пошкодження енергетики в Україні вводять відключення світла за графіками. Також іноді енергетикам доводиться застосовувати екстрені відключення через дефіцит потужності.

Як повідомляло "Укренерго", сьогодні, 12 червня, в Україні будуть вводитися стабілізаційні відключення у період з 15:00 до 23:00.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьЕлектроенергіяВідключеня світла