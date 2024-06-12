У Херсонській області можливі аварійні відключення світла через обстріли

У Херсонській області в ніч на 12 червня були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Через це можливі аварійні відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Херсонобленерго".
Як зазначається, російські окупанти цієї ночі обстріляли Херсонську область. Внаслідок нічних атак були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури у регіоні.
Енергетики попереджають, що на території Херсонської області можливе застосування аварійних відключень світла.
Фахівці вже проводять аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах.
"Для запобігання витоку інформації графіки можливих відключень не публікуємо", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що в Україні була пошкоджена низка важливих енергетичних об'єктів через російські обстріли. Окупанти знищили декілька українських ТЕС, атакували розподільчі мережі та ГЕС.
Через серйозні пошкодження енергетики в Україні вводять відключення світла за графіками. Також іноді енергетикам доводиться застосовувати екстрені відключення через дефіцит потужності.
Як повідомляло "Укренерго", сьогодні, 12 червня, в Україні будуть вводитися стабілізаційні відключення у період з 15:00 до 23:00.
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