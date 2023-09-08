В Херсонській області на міні підірвались троє саперів

У Херсонській області на міні підірвалися троє вибухотехніків. Один – у тяжкому стані, його оперують.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"В Херсонській області на російській міні підірвалися троє вибухотехніків", - розповів він.
За словами Прокудіна, це сапери організації "The HALO Trust", що займається гуманітарним розмінуванням області.
"24-річний хлопець отримав важкі поранення голови та шиї. Зараз його оперують. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати життя потерпілого", - додав очільник регіону.
Крім того, ще двоє чоловіків, 32 років та 31 рік, дістали уламкові поранення, їм надають медичну допомогу.
Зазначимо, що у зв'язку з війною Україна в місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих територіях і тих, що звільнені від загарбників, щільно замінована. У зв'язку з цим, зокрема в Херсонській, Харківській та Чернігівській областях, не рідкісні випадки підриву на боєприпасах, залишених російськими окупантами.
Так, 28 серпня, у Чернігівській області авто наїхало на ворожу міну. Внаслідок інциденту загинули двоє дорослих, дві дитини отримали поранення. Їх госпіталізували.
Раніше РБК-Україна писало, що Україна є найбільшою замінованою територією у світі, перевершивши таких колишніх лідерів, як Афганістан та Сирія. При цьому ситуація продовжує посилюватись, а темпи розмінування "дуже повільні". Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що для повного очищення території України від російських мін може знадобитись понад 30 років та 5000 спеціалістів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.