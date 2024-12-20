UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

У Херсонській області десятки тисяч людей залишилися без світла після обстрілів

Фото: у Херсонській області знеструмлені тисячі споживачів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсонській області тисячі споживачів залишилися без світла зранку 20 грудня. Причиною цього були російські обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

За його словами, внаслідок ударів окупантів були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Без електропостачання залишилися до 60 тисяч абонентів.

Були знеструмлені споживачі у мікрорайонах Шуменський, Житлоселище, Таврійський та Острів міста Херсон. Також електропостачання відсутнє у Білозерці та Комишанах. 

"Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, аби щонайшвидше відновити світло у ваших оселях", - зазначив Прокудін.

 

Масований обстріл Херсона

Зранку у п'ятницю, 20 грудня, російські війська з артилерії масовано обстріляли Херсон. Місцева влада повідомляє, що окупанти продовжують бити по місту.

Під ударом ворога були житлова забудова, соціальна та критична інфраструктура.

Станом на 9:00 відомо, що внаслідок атаки загинув 60-річний чоловік. На момент обстрілу він був у приміщенні. Також поранення отримали дев'ять осіб.

Через ворожу атаку у Херсоні не працюють світлофори та центри надання адмінпослуг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонХерсонська областьВійна в УкраїніВідключеня світла