У Херсонській області десятки тисяч людей залишилися без світла після обстрілів

У Херсонській області тисячі споживачів залишилися без світла зранку 20 грудня. Причиною цього були російські обстріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.
За його словами, внаслідок ударів окупантів були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Без електропостачання залишилися до 60 тисяч абонентів.
Були знеструмлені споживачі у мікрорайонах Шуменський, Житлоселище, Таврійський та Острів міста Херсон. Також електропостачання відсутнє у Білозерці та Комишанах.
"Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, аби щонайшвидше відновити світло у ваших оселях", - зазначив Прокудін.
Зранку у п'ятницю, 20 грудня, російські війська з артилерії масовано обстріляли Херсон. Місцева влада повідомляє, що окупанти продовжують бити по місту.
Під ударом ворога були житлова забудова, соціальна та критична інфраструктура.
Станом на 9:00 відомо, що внаслідок атаки загинув 60-річний чоловік. На момент обстрілу він був у приміщенні. Також поранення отримали дев'ять осіб.
Через ворожу атаку у Херсоні не працюють світлофори та центри надання адмінпослуг.
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