В Херсонской области десятки тысяч людей остались без света после обстрелов

По его словам, в результате ударов оккупантов были повреждены объекты критической инфраструктуры. Без электроснабжения остались до 60 тысяч абонентов.

Были обесточены потребители в микрорайонах Шуменский, Жилпоселок, Таврический и Остров города Херсон. Также электроснабжение отсутствует в Белозерке и Камышанах.

"Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее восстановить свет в ваших домах", - отметил Прокудин.