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В Херсонской области мужчина подорвался на российской мине во время полевых работ

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Херсонская область, Среда 22 марта 2023 20:59
В Херсонской области мужчина подорвался на российской мине во время полевых работ Фото: в Херсонской области мужчина подорвался на российской мине во время полевых работ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Житель Бериславского района подорвался на вражеской мине во время выполнения полевых работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Инцидент произошел в среду, 22 марта, в поле вблизи села Красное. Там 65-летний мужчина получил не совместимые с жизнью травмы подорвавшись на российской мине.

"Жители Херсонщины, еще раз призываем, - строго соблюдайте элементарные правила минной безопасности. Не стоит посещать места, которые еще не обследовали взрывотехники", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что житель Херсонской области подорвался на вражеской мине. Человек потерял часть ноги.

Напомним, сегодня в Киеве мужчина взорвал себя гранатой вблизи детской площадки.

Также 20 марта стало известно, что в Херсонской области мужчина погиб в результате детонации российской мины.

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