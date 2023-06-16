В Херсонській області бійці ССО взяли в полон росіян, які тонули через підрив ГЕС

В Херсонській області бійці Сил спецпризначення витягли з води окупантів, яких затопило через підрив ГЕС. Вони поповнили обмінний фонд України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ССО.
Так, після підриву ГЕС позиції росіян затопило, а їхнє командування не зробило нічого для евакуації. Тоді бійці ССО побачили п'ятьох окупантів, які знаходились по шию в воді.
"Отримавши інформацію про можливість взяти в полон противника, воїни ССО вирушили по нього", - йдеться в дописі.
Коли полонених погрузили на човни, росіяни з інших позицій відкрили по ним вогонь, незважаючи на те, що там перебували їхні ж товариші. Попри це усіх полонених доставили живими на узбережжя. Воїни ССО України під час місії не постраждали.
Після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС 6 червня, затопило території Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей - десятки населених пунктів опинилися під водою.
Крім цього, вочевидь, окупанти прорахувалися, і змили свою ж лінію оборони. За словами начальниці Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, на деяких ділянках їм довелося відійти на 5-15 кілометрів.
Детальніше про наслідки підриву Каховської ГЕС для позицій росіян - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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