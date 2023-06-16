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В Херсонській області бійці ССО взяли в полон росіян, які тонули через підрив ГЕС

Фото: бійці ССО взяли в полон росіян, які тонули через підрив ГЕС (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Херсонській області бійці Сил спецпризначення витягли з води окупантів, яких затопило через підрив ГЕС. Вони поповнили обмінний фонд України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ССО.

Так, після підриву ГЕС позиції росіян затопило, а їхнє командування не зробило нічого для евакуації. Тоді бійці ССО побачили п'ятьох окупантів, які знаходились по шию в воді.

"Отримавши інформацію про можливість взяти в полон противника, воїни ССО вирушили по нього", - йдеться в дописі.

Коли полонених погрузили на човни, росіяни з інших позицій відкрили по ним вогонь, незважаючи на те, що там перебували їхні ж товариші. Попри це усіх полонених доставили живими на узбережжя. Воїни ССО України під час місії не постраждали.

Як підрив Кахвської ГЕС вплинув на лінію фронту

Після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС 6 червня, затопило території Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей - десятки населених пунктів опинилися під водою.

Крім цього, вочевидь, окупанти прорахувалися, і змили свою ж лінію оборони. За словами начальниці Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, на деяких ділянках їм довелося відійти на 5-15 кілометрів.

Детальніше про наслідки підриву Каховської ГЕС для позицій росіян - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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