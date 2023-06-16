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В Херсонской области бойцы ССО взяли в плен россиян, тонувших из-за подрыва ГЭС

Фото: бойцы ССО взяли в плен россиян, тонувших из-за подрыва ГЭС (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Херсонской области бойцы Сил спецназначения извлекли из воды окупантов, которых затопило из-за подрыва ГЭС. Они пополнили обменный фонд Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ССО.

Да, после подрыва ГЭС позиции россиян затопило, а их командование не сделало ничего для эвакуации. Тогда бойцы ССО увидели пятерых окупантов, которые находились по шею в воде.

"Получив информацию о возможности взять в плен противника, воины ССО отправились за ним", - говорится в сообщении.

Когда пленных погрузили на лодки, россияне с других позиций открыли по ним огонь, несмотря на то, что там находились их товарищи. Тем не менее, всех пленных доставили живыми на побережье. Воины ССО Украины во время миссии не пострадали.

Как подрыв Кахвской ГЭС повлиял на линию фронта

После того, как россияне взорвали Каховскую ГЭС 6 июня, затопило территории Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей - десятки населенных пунктов оказались под водой.

Кроме этого, очевидно, оккупанты просчитались и смыли свою же линию обороны. По словам начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, на некоторых участках им пришлось отойти на 5-15 километров.

Детальнее о последствиях подрыва Каховской ГЭС для позиций россиян - читайте в материале РБК-Украина.

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