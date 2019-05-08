Херсонские рыбаки получили статус потерпевших

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

После возвращения на материковую часть Украины с рыбакам провели "соответствующие следственные и процессуальные действия"

Херсонские рыбаки Руслан Кондратюк и Андрей Морозов, которые больше полугода находились в плену Российской Федерации, получили статус потерпевших в уголовном производстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Автономной Республики Крым.

После возвращения на материковую часть Украины с рыбакам провели "соответствующие следственные и процессуальные действия".

Следственный отдел Главного управления Национальной полиции в АР Крым и городе Севастополе проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам незаконного лишения свободы членов экипажа рыболовного судна "ЯМК-0041" по предварительному сговору группой лиц, с применением оружия и угрозой применения насилия, а также захват указанного морского судна представителями незаконно созданных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым.

Напомним, рыбаков задержали российские пограничники еще в сентябре 2018 года, когда они пришвартовывали моторную лодку на крымском берегу озера Сиваш.

Ранее РБК-Украина сообщало, в оккупированном Крыму освободили херсонских рыбаков Руслана Кондратюка и Андрея Морозова вместе со их судном.