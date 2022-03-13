Херсонские депутаты не признают попыток создать в области "народной республики", - мэр

"Херсонская область была, есть и будет неотъемлемой частью единого государства - Украины. Депутаты Херсонского областного совета VIII созыва как представители общих интересов территориальных общин Херсонской области уверяют всех, что Херсонщина - это часть суверенной и унитарной Украины", - пишет он.

Колыхаев добавил, что любые другие сценарии, что пытаются устроить российские захватчики, не поддерживаются ни жителями Херсонской области, ни представителями депутатского корпуса областного совета, ни местной властью.

"Депутаты Херсона никогда не признают попыток создать на территории Херсонской области "народную республику" и заграбастать часть Украины. У нас единственный ответ оккупантам: "Русский военный корабль иди на…". Херсонщина не покорена и противостоит захватчику... Все остальное это провокация и подлые инсинуации врага", - отмечает мэр.

Так он отреагировал на распространение сообщений о планах оккупантов провести 13 марта в Херсоне фейковый "референдума" за создание в Херсонской области "народной республики", как это уже делали рашисты на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей в 2014-м.