Херсонская ОГА просит разрешить работу клубов и ресторанов ночью

В Херсонской области работники ночных клубов и ресторанов перекрывали Антоновский мост в качестве протеста из-за карантинных ограничений. Местные власти решили обратиться к правительству.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Гусев провел телефонный разговор с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко и обсудил с ним ситуацию, которая сложилась.

"Переслал министру свое обращение в адрес премьер-министра Украины (копию прилагаю), которое мы направили в Кабинет министров Украины еще в пятницу. Александр Ткаченко пообещал этот вопрос поднять завтра с самого утра на правительственном совещании под председательством Дениса Шмыгаля", - добавил он.

Напомним, в Украине семь областей остаются не готовыми к ослаблению карантина.

Отметим, что по состоянию на 13 июля в Украине фиксируют значительный спад количества случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 612 человек.

Добавим, в пятницу, 10 июля, на базе отдыха в селе Стрелковое в Херсонской области выявили COVID-19 у работника.