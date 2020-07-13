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Херсонская ОГА просит разрешить работу клубов и ресторанов ночью

Херсонская область, Понедельник 13 июля 2020 13:01
Херсонская ОГА просит разрешить работу клубов и ресторанов ночью
Фото: карантин (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава ОГА обратился к правительству

В Херсонской области работники ночных клубов и ресторанов перекрывали Антоновский мост в качестве протеста из-за карантинных ограничений. Местные власти решили обратиться к правительству.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Гусев провел телефонный разговор с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко и обсудил с ним ситуацию, которая сложилась.

"Переслал министру свое обращение в адрес премьер-министра Украины (копию прилагаю), которое мы направили в Кабинет министров Украины еще в пятницу. Александр Ткаченко пообещал этот вопрос поднять завтра с самого утра на правительственном совещании под председательством Дениса Шмыгаля", - добавил он.

В то время когда инициаторы митинга за работу ночных клубов после 23:00 решили в сопровождении отдельных местных политиков...

Опубликовано Yuriy Husyev Воскресенье, 12 июля 2020 г.

Напомним, в Украине семь областей остаются не готовыми к ослаблению карантина.

Отметим, что по состоянию на 13 июля в Украине фиксируют значительный спад количества случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 612 человек.

Добавим, в пятницу, 10 июля, на базе отдыха в селе Стрелковое в Херсонской области выявили COVID-19 у работника.

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