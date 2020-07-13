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Херсонська ОДА просить дозволити роботу клубів і ресторанів вночі

Херсонська область, Понеділок 13 липня 2020 13:01
Херсонська ОДА просить дозволити роботу клубів і ресторанів вночі
Фото: карантин (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Голова ОДА звернувся до уряду

У Херсонській області працівники нічних клубів та ресторанів перекривали Антонівський міст в якості протесту через карантинні обмеження. Місцева влада вирішила звернутись до уряду.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

Гусєв провів телефонну розмову з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком і обговорив з ним ситуацію, яка склалась.

"Переслав пану міністру своє звернення на адресу прем‘єр-міністра України (копію додаю), яке ми направили в Кабінет міністрів України ще в п‘ятницю. Олександр Ткаченко пообіцяв це питання підняти завтра з самого ранку на урядовій нараді під головуванням Денис Шмигаль", - додав він.

В той час коли ініціатори мітингу за роботу нічних клубів після 23:00 вирішили у супроводі окремих місцевих політиків...

Опубліковано Yuriy Husyev Неділя, 12 липня 2020 р.

Нагадаємо, в Україні сім областей залишаються не готовими до послаблення карантину.

Зазначимо, станом на 13 липня в Україні фіксують значний спад кількості випадків коронавірусу, за минулу добу заразились 612 людей.

Додамо, у п'ятницю, 10 липня, на базі відпочинку в селі Стрілкове в Херсонській області виявили COVID-19 у працівника.

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