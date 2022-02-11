Херсонская область снова продлила "дистанционку" в школах, но есть исключения

Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Таким образом, до 16 февраля продлена дистанционная форма обучения для учащихся 1-11 классов.

При этом младшие классы и только 11-е, соответственно, смогут выйти из "дистанционки" уже с 17 февраля, но при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Впрочем, для учащихся 5-10 классов дистанционная форма обучения продлится до 24 февраля.

Также во время заседания было решено продлить запрет посещения заведений внешкольного образования всех форм собственности, проведение родительских собраний, кружков, факультативов, спецкурсов, а также групповых экскурсий и поездок до 24 февраля.