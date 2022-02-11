Херсонська область знову продовжила "дистанційку" в школах, але є виключення

Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.

Таким чином, до 16 лютого продовжено дистанційну форму навчання для учнів 1-11 класів.

При цьому молодші класи та тільки 11-ті, відповідно, зможуть вийти з "дистанційки" вже з 17 лютого, але за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Втім, для учнів 5-10 класів дистанційна форма навчання продовжиться до 24 лютого.

Також під час засідання було вирішено продовжити заборону відвідування закладів позашкільної освіти усіх форм власності, проведення батьківських зборів, гуртків, факультативів, спецкурсів, а також групових екскурсій і поїздок до 24 лютого.