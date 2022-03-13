Херсонская область и Мелитополь есть и будут Украиной. Местные советы приняли обращение

"Облсовет Херсонщины и горсовет Мелитополя, принявши соответствующее решение, в очередной раз подтвердили волю местных жителей: оккупанты должны вернуться в Россию, потому что их здесь ждет только смерть или плен. О референдуме не может быть и речи! Наш народ на своей земле, мы выбрали свой путь исторически - это Украина и точка", - сказала председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Херсонский областной совет VIII созыва обратился к президенту Украины и всему украинскому народу относительно бутафорского "референдума" за создание в Херсонской области так называемой "народной республики".

Депутаты отметили, что Херсонщина была, есть и будет неотъемлемой частью единого государства - Украины. Никакие другие сценарии не поддерживаются ни жителями области, ни представителями депутатского корпуса областного совета, ни законно избранной народом местной власти.

"Депутаты Херсонского областного совета VIII созыва никогда не признают попыток создать на территории Херсонщины "народную республику" и заграбастать часть Украины. У нас единственный ответ оккупантам.

"Русский военный корабль иди на...". Херсонщина не покорена и противостоит захватчику. Наши сердца бьются в такт со всей Украиной, которая защищает себя от оккупантов. Херсон - это Украина! Мы - это Украина", - сказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета, глава Херсонской областной организации партии "Слуга народа" Юрий Соболевский.

В свою очередь депутаты Мелитопольского городского совета на внеочередной сессии приняли обращение к президенту Владимиру Зеленскому, генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой и стран-членов НАТО.

В обращении депутаты призвали уволить мэра Ивана Федорова; закрыть небо над Мелитополем; начать расследование в государственной измене по факту попыток создать оккупационную администрацию Мелитополя представителями партии "Оппозиционный блок".