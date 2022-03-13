Херсонська область та Мелітополь є та будуть Україною. Місцеві ради ухвалили звернення

"Облрада Херсонщини та міськрада Мелітополя, прийнявши відповідне рішення, вкотре підтвердили волю місцевих мешканців: окупанти мають повернутися в Росію, бо їх тут чекає тільки смерть або полон. Про референдум не може бути й мови! Наш народ на своїй землі, ми обрали свій шлях історично - це Україна і крапка", - сказала голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Херсонська обласна рада VIII скликання звернулася до президента України та всього українського народу щодо бутафорського "референдуму" за створення в Херсонській області так званої "народної республіки".

Депутати наголосили, що Херсонщина була, є та буде невід’ємною частиною єдиної держави - України. Жодні інші сценарії не підтримуються ані мешканцями області, ані представниками депутатського корпусу обласної ради, ані законно обраною народом місцевої влади.

"Депутати Херсонської обласної ради VІІІ скликання ніколи не визнають спроб створити на території Херсонщини "народну республіку" та заграбастати частину України. У нас єдина відповідь окупантам.

"Руський воєнний корабль іди на …". Херсонщина не скорена та протистоїть загарбнику. Наші серця б’ються в такт зі всією Україною, яка боронить себе від окупантів. Херсон - це Україна! Ми - це Україна", - сказав перший заступник голови Херсонської облради, очільник Херсонської обласної організації партії "Слуга народу" Юрій Соболевський.

Своєю чергою депутати Мелітопольскої міської ради на позачерговій сесії прийняли звернення до президента Володимира Зеленського, Генпрокурора України Ірини Венедиктової та країн-членів НАТО.

У зверненні депутати закликали звільнити мера Івана Федорова; закрити небо над Мелітополем; почати розслідування у державній зраді за фактом намагань створити окупаційну адміністрацію Мелітополя представниками партії "Опозиційний блок".