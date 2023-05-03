ua ru
Ср, 03 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Херсонська тероборона отримала від Favbet Foundation позашляховик Mitsubishi

Новость на русском →
Середа 03 травня 2023 15:12
Херсонська тероборона отримала від Favbet Foundation позашляховик Mitsubishi Фото: херсонська тероборона отримала від Favbet Foundation позашляховик Mitsubishi (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному з підрозділів ЗСУ черговий високопрохідний позашляховик Mitsubishi L200.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль вже працює на території Херсонської області в складі Територіальної оборони та використовується в заходах щодо посилення обороноздатності країни.

За сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 105 авто, понад 65 дронів, у тому числі ударні безпілотні апарати, та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Всього від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України
NEWS
РФ звинувачує Україну у нібито спробі атаки на Кремль
РФ звинувачує Україну у нібито спробі атаки на Кремль
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових