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Херсонская тероборона получила от Favbet Foundation внедорожник Mitsubishi

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Среда 03 мая 2023 15:12
Херсонская тероборона получила от Favbet Foundation внедорожник Mitsubishi Фото: херсонская тероборона получила от Favbet Foundation внедорожник Mitsubishi (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений ВСУ очередной высокопроходимый внедорожник Mitsubishi L200.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль уже работает на территории Херсонской области в составе Территориальной обороны и используется в мероприятиях по усилению обороноспособности страны.

При содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В целом при содействии фонда ВСУ получили более 105 автомобилей, более 65 дронов, в том числе ударные беспилотные аппараты, и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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Министерство обороны Украины
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