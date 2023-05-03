Херсонская тероборона получила от Favbet Foundation внедорожник Mitsubishi

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль уже работает на территории Херсонской области в составе Территориальной обороны и используется в мероприятиях по усилению обороноспособности страны.

При содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В целом при содействии фонда ВСУ получили более 105 автомобилей, более 65 дронов, в том числе ударные беспилотные аппараты, и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.