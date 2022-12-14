Херсонська стратегія ЗСУ на Запоріжжі та спроби контратак окупантів під Сватовим: карти боїв

Контрнаступальні дії ЗСУ на заході Луганської - сході Харківської областей

Війська РФ 13 грудня продовжували обмежені контратаки, щоб відвоювати позиції на північний захід від Сватового. У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти без успіху атакували Новоселівське та Стельмахівку, приблизно за 15 км на північний захід від Сватового. Російський "воєнкор" стверджував, що українські війська на північний захід від Сватового зміцнюють позиції у рамках підготовки до очікуваного російського наступу у цьому районі. Повідомляється, що війська РФ завдали удару по Куп'янську (45 км на північний захід від Сватового) із зенітно-ракетних комплексів С-300.

Також російські війська провели обмежені контратаки на захід від Кремінної, щоб відновити втрачені позиції на лінії Сватове - Кремінна 13 грудня. У Генштабі ЗСУ поінформували, що Сили оборони України відбивали атаки російських загарбників у районі н.п. Новоєгорівка (35 км на північний захід від Кремінної), Макіївка (22 км на північний захід від Кремінної), Червонопопівка (5 км на північ від Кремінної) та Білогорівка (10 км на південь від Кремінної).

Як повідомляв російський "воєнкор", українські сили концентруються для нового наступу на лінії Сватове - Кремінна та концентрують у цьому районі живу силу та техніку. У Міноборони РФ заявляли, що ЗСУ на захід від Кремінної провели безуспішні наземні атаки в районі н.п. Тернів та Ямполівки. Інше російське джерело стверджувало, що війська РФ намагаються відтіснити українські загони за річку Жеребець, також на захід від Кремінної.

Ситуація на Донбасі

Російські джерела стверджували, що 13 грудня війська РФ зробили незначний наступ у межах Бахмуту. Російський блогер повідомив, що сили групи "Вагнера" нібито прорвали оборонні рубежі ЗСУ у східній частині Бахмута та встановили повний контроль над Бахмутським заводом шампанських вин та підприємством "Сініат". Російські "воєнкори" також стверджували, що війська РФ просуваються кількома вулицями в південно-східному та східному секторах Бахмута. У Генштабі ЗСУ зазначили, що українські війська продовжують відбивати атаки окупантів на північний схід від Бахмута в районі Верхньокам'янського, Соледара, Яковлівки та Бахмутського і на південь від Бахмута в районі Кліщіївки, Курдюмівки та Майорська. Російський блогер заявив, що війська РФ встановили контроль над 90% селища Опитне, за 3 км на південь від Бахмута. Російські джерела продовжують наголошувати на важких українських втратах і заявляють, що ЗСУ замінюються або повністю виводяться з частин Бахмута.

Російські війська 13 грудня продовжували наземні штурми у районі Авдіївка - Донецьк. У Генштабі ЗСУ повідомили, що загарбники без успіху атакували в районі Авдіївки та Мар'їнки (на південно-західній околиці Донецька). 11-й полк "ДНРівців" опублікував кадри ударів по українських позиціях, як повідомляється, у Первомайському (10 км на південний захід від Авдіївки), а російський блогер заявив, що 11-й полк та батальйон "Сомалі" активно відбиває контратаки ЗСУ біля Первомайського.

Російські джерела також стверджували, що війська РФ взяли під контроль дорогу, що веде від Мар'їнки до Красногорівки (5 км на північ від Мар'їнки), що вони назвали серйозним ударом по українському угрупованню на південно-західній околиці Донецька. На кадрах із геолокацією видно, що українські сили відбили позиції на схід від проспекту Дружби в центрі Мар'їнки, що говорить про те, що на території у центрі Мар'їнки постійно точаться бої. Російські джерела продовжували стверджувати, що ЗСУ проводять обмежені контратаки перед загрозою наступу окупантів на південний захід від Донецька в районі Вугледару.

"Південна вісь"

Російські сили можуть відводитись з деяких районів на південь від Дніпра, оскільки вони продовжують зміцнювати тилові позиції в окупованій частині Херсонської області. У Генштабі ЗСУ 13 грудня повідомили, що інтервенти на херсонському напрямку ротують окремі частини і відходять з Новомихайлівки (на захід від траси Р47, 23 км на захід від Генічеська) і Михайлівки (траса Т2209, 45 км на північний захід від Генічеська). Раніше українські офіційні особи заявляли, що їхня мета - не допустити наближення російських військ до східного (лівого) берега Дніпра.

На кадрах, опублікованих 12 грудня, видно, як війська РФ зводять протитанкові укріплення типу "зуб дракона" в районі В'язівки Запорізької області (на захід від Мелітополя на трасі Е56 Херсон - Мелітополь) та Новотроїцькому (на північний захід від Генічеська на трасі Р4 Каховка - Генічеськ) Херсонської області.

Як інформували в Генштабі ЗСУ, російські сили продовжують обстрілювати райони на західному березі Дніпра, включаючи Херсон та його околиці.

Імовірні українські суб'єкти обвалили міст у Мелітополі Запорізької області на тлі повідомлень про удари ЗСУ по російських військових об'єктах поблизу Мелітополя за останні кілька днів. На кадрах від 13 грудня видно значні пошкодження і прольоти мосту М14/Е58, що обвалився, через річку Молочна в Мелітополі (приблизно в 100 км від лінії фронту). Російська окупаційна "влада" заявила, що українські "диверсанти" підірвали 15-20 кг вибухівки, щоб пошкодити міст. Окупаційна "влада" Запорізької області заявила, що РФ побудує тимчасовий об'їзний міст протягом двох тижнів, і оприлюднила альтернативні маршрути наземного транспорту. Російські офіційні особи стверджували, що атака на міст не торкнулася їх логістичних шляхів між Мелітополем і Кримом, проте деякі блогери стверджували протилежне і критикували окупаційну "владу" за те, що та не охороняє міст.

У Генштабі ЗСУ повідомили 13 грудня, що українські удари знищили командний пункт 58-ї загальновійськової армії РФ у Мелітополі, а подальші удари по Енергодару, Токмаку та Гуляйполі в сукупності поранили 150 осіб особового складу противника та знищили 3 артилерійські установки та 10 Російський "воєнкор" зазначив, що удари ЗСУ, що продовжуються, по тилах у Запорізькій області нагадують українську стратегію перед контрнаступом у Херсонській області, і попередив російські війська, щоб вони навчалися на військових невдачах у Херсонській області.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 13 грудня оголосило, що досягло прогресу в переговорах про демілітаризацію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), а президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що обидві сторони погодилися на виведення російських важких озброєнь з території ЗАЕС, при тому, що на території станції Україна не має жодної зброї. Макрон заявив, що ведуться переговори щодо здійснення виведення російських важких озброєнь із ЗАЕС. Російські окупаційні "чиновники" і блогери не погодилися із заявою президента Франції, неправдиво заявивши, що слова Макрона включали видалення легких озброєнь з території ЗАЕС. Окупаційний "чиновник" Запорізької області Володимир Рогов заявив, що російські сили начебто не зберігають важке озброєння на території станції і що вивіз легкої зброї, як гвинтівки, поставить під загрозу фізичну безпеку ЗАЕС.

ISW раніше повідомляла про супутникові знімки, які демонструють, що російські війська зберігають важке озброєння на території та навколо території Запорізької АЕС, у тому числі під інфраструктурою станції.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що впевнений, що найближчим часом усі сторони дійдуть угоди щодо ЗАЕС. При цьому аналітики вважають малоймовірним, що угода про демілітаризацію Запорізької АЕС призведе до повного або часткового виведення російських військ зі станції або Енергодару і не усуне загрозу, що зберігається для ЗАЕС, як раніше оцінювала ISW.

Війська РФ 12 грудня продовжували вести звичайний вогонь на захід від Гуляйполя, а також у Дніпропетровській та Миколаївській областях. Українські офіційні особи повідомили, що окупанти обстріляли Нікополь та Марганець Дніпропетровської області та Очаків Миколаївської області.