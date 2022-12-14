Херсонская стратегия ВСУ на Запорожье и попытки контратак оккупантов под Сватово: карты боев

Контрнаступательные действия ВСУ на западе Луганской - востоке Харьковской областей

Войска РФ 13 декабря продолжали ограниченные контратаки, чтобы отвоевать позиции к северо-западу от Сватово. В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты безуспешно атаковали Новоселовское и Стельмаховку, примерно в 15 км к северо-западу от Сватово. Российский "военкор" утверждал, что украинские войска к северо-западу от Сватово укрепляют позиции в рамках подготовки к ожидаемому российскому наступлению в этом районе. Сообщается, что войска РФ нанесли удар по Купянску (45 км к северо-западу от Сватово) из зенитно-ракетных комплексов С-300.

Также российские войска провели ограниченные контратаки западнее Кременной, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Сватово - Кременная 13 декабря. В Генштабе ВСУ проинформировали, что Силы обороны Украины отражали атаки российских захватчиков в районе н.п. Новоегоровка (35 км к северо-западу от Кременной), Макеевка (22 км к северо-западу от Кременной), Червонопоповка (5 км к северу от Кременной) и Белогоровка (10 км к югу от Кременной).

Как сообщал российский "военкор", украинские силы концентрируются для нового наступления на линии Сватово - Кременная и концентрируют в этом районе живую силу и технику. В Минобороны РФ заявляли, что ВСУ западнее Кременной провели безуспешные наземные атаки в районе н.п. Тернов и Ямполевки. Другой российский источник утверждал, что войска РФ пытаются оттеснить украинские отряды за реку Жеребец, также к западу от Кременной.

Ситуация на Донбассе

Российские источники утверждали, что 13 декабря войска РФ предприняли незначительное наступление в пределах Бахмута. Российский блогер сообщил, что силы группы "Вагнера" якобы прорвали оборонительные рубежи ВСУ в восточной части Бахмута и установили полный контроль над Бахмутским заводом шампанских вин и предприятием "Синиат". Российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ продвигаются по нескольким улицам в юго-восточном и восточном секторах Бахмута. В Генштабе ВСУ отметили, что украинские войска продолжают отражать атаки оккупантов северо-восточнее Бахмута в районе Верхнекаменского, Соледара, Яковловки и Бахмутского и южнее Бахмута в районе Клещиевки, Курдюмовки и Майорска. Российский блогер заявил, что войска РФ установили контроль над 90% поселка Опытное, в 3 км к югу от Бахмута. Российские источники продолжают подчеркивать тяжелые украинские потери и заявляют, что ВСУ заменяются или полностью выводятся из частей Бахмута.

Российские войска 13 декабря продолжали наземные штурмы в районе Авдеевка - Донецк. В Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики безуспешно атаковали в районе Авдеевки и Марьинки (на юго-западной окраине Донецка). 11-й полк "ДНРовцев" опубликовал кадры ударов по украинским позициям, как сообщается, в Первомайском (10 км к юго-западу от Авдеевки), а российский блогер заявил, что 11-й полк и батальон "Сомали" активно отражают контратаки ВСУ возле Первомайского.

Российские источники также утверждали, что войска РФ взяли под контроль дорогу, ведущую от Марьинки к Красногоровке (5 км к северу от Марьинки), что они назвали серьезным ударом по украинской группировке на юго-западной окраине Донецка. На кадрах с геолокацией видно, что украинские силы отбили позиции к востоку от проспекта Дружбы в центре Марьинки, что говорит о том, что на территории в центре Марьинки постоянно ведутся бои. Российские источники продолжали утверждать, что ВСУ проводят ограниченные контратаки перед лицом наступления оккупантов к юго-западу от Донецка в районе Угледара.

"Южная ось"

Российские силы могут отводиться из некоторых районов к югу от Днепра, поскольку они продолжают укреплять тыловые позиции в оккупированной части Херсонской области. В Генштабе ВСУ 13 декабря сообщили, что интервенты на херсонском направлении ротируют отдельные части и отходят из Новомихайловки (западнее трассы Р47, 23 км западнее Геническа) и Михайловки (трасса Т2209, 45 км северо-западнее Геническа). Ранее украинские официальные лица заявляли, что их цель - не допустить приближения российских войск к восточному (левому) берегу Днепра.

На кадрах, опубликованных 12 декабря, видно, как войска РФ возводят противотанковые укрепления типа "зуб дракона" в районе Вязовки Запорожской области (к западу от Мелитополя на трассе Е56 Херсон - Мелитополь) и Новотроицком (к северо-западу от Геническа на трассе Р47 Новая Каховка - Геническ) Херсонской области.

Как информировали в Генштабе ВСУ, российские силы продолжают обстреливать районы на западном берегу Днепра, включая Херсон и его окрестности.

Вероятные украинские субъекты обрушили мост в Мелитополе Запорожской области на фоне участившихся сообщений об ударах ВСУ по российским военным объектам вблизи Мелитополя за последние несколько дней. На кадрах от 13 декабря видны значительные повреждения и обрушившиеся пролеты моста М14/Е58 через реку Молочная в Мелитополе (примерно в 100 км от линии фронта). Российские оккупационные "власти" заявили, что украинские "диверсанты" взорвали 15-20 кг взрывчатки, чтобы повредить мост. Оккупационные "власти" Запорожской области заявили, что РФ построит временный объездной мост в течение двух недель, и обнародовали альтернативные маршруты наземного транспорта. Российские официальные лица утверждали, что атака на мост не затронула их логистические пути между Мелитополем и Крымом, но некоторые блогеры утверждали обратное и критиковали оккупационные "власти" за то, что они не охраняют мост.

В Генштабе ВСУ сообщили 13 декабря, что украинские удары уничтожили командный пункт 58-й общевойсковой армии РФ в Мелитополе, а дальнейшие удары по Энергодару, Токмаку и Гуляйполю в совокупности ранили 150 человек личного состава противника и уничтожили 3 артиллерийские установки и 10 единиц техники. Российский "военкор" отметил, что продолжающиеся удары ВСУ по тылам в Запорожской области напоминают украинскую стратегию перед контрнаступлением в Херсонской области, и предупредил российские войска, чтобы они учились на военных неудачах в Херсонской области.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 13 декабря объявило, что добилось прогресса в переговорах о демилитаризации Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что обе стороны согласились на вывод российских тяжелых вооружений с территории ЗАЭС, при том, что на территории станции у Украины нет никакого оружия. Макрон заявил, что ведутся переговоры об осуществлении вывода российских тяжелых вооружений с ЗАЭС. Российские оккупационные "чиновники" и блоггеры не согласились с заявлением президента Франции, ложно заявив, что слова Макрона включали в себя удаление легких вооружений с территории ЗАЭС. Оккупационный "чиновник" Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские силы якобы не хранят тяжелое вооружение на территории станции и что вывоз легкого оружия, такого как винтовки, поставит под угрозу физическую безопасность ЗАЄС.

ISW ранее сообщала о спутниковых снимках, демонстрирующих, что российские войска хранят тяжелое вооружение на территории и вокруг территории Запорожской АЭС, в том числе под инфраструктурой станции.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уверен, что в ближайшее время все стороны придут к соглашению по ЗАЭС. При этом аналитики считают маловероятным, что соглашение о демилитаризации Запорожской АЭС приведет к полному или частичному выводу российских войск со станции или Энергодара и не устранит сохраняющуюся угрозу для ЗАЭС, как ранее оценивала ISW.

Войска РФ 12 декабря продолжали вести обычный огонь к западу от Гуляйполя, а также в Днепропетровской и Николаевской областях. Украинские официальные лица сообщили, что оккупанты обстреляли Никополь и Марганец Днепропетровской области и Очаков Николаевской области.