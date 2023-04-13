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Херсонська міська клінічна лікарня отримала близько 10 тисяч одиниць медикаментів від Фонду Ахметова

Фото: Херсонська міська клінічна лікарня отримала близько 10 тисяч одиниць медикаментів від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав Херсонській міській клінічній лікарні імені О.С. Лучанського близько 10 тисяч одиниць медикаментів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Це одна з найбільших лікарень Херсонської області. В ній надають широкопрофільну допомогу мирному населенню, а також рятують життя постраждалих після поранень внаслідок обстрілів.

"Ми дякуємо кожній людині, яка розуміє нашу ситуацію і допомагає нам. Фонд Ріната Ахметова надав нашій лікарні найвагомішу підтримку, яка вкрай необхідна нашим пацієнтам. Здебільшого це люди похилого віку, які лишилися в місті самі", - говорить Ірина Стародумова, т.в.о. генерального директор лікарні.

У гуманітарний вантаж, який направив до закладу фонд, увійшли життєво необхідні ліки, які допоможуть рятувати пацієнтів: кровоспинні, протизапальні, антибактеріальні, серцево-судинні, антианемічні та інші препарати.

Від початку війни, що триває вже понад дев’ять років, фонд передав близько 800 тисяч одиниць медикаментів як до закладів охорони здоров'я країни, так і для населення. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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