Херсонская городская клиническая больница получила около 10 тысяч единиц медикаментов от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал Херсонской городской клинической больнице имени А.С. Лучанского - около 10 тысяч единиц медикаментов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
Это одна из самых больших больниц Херсонской области. В ней оказываются широкопрофильная помощь мирному населению, а также спасают жизнь пострадавших после ранений в результате обстрелов.
"Мы благодарим каждого человека, который понимает нашу ситуацию и помогает нам. Фонд Рината Ахметова оказал нашей больнице самую весомую поддержку, которая крайне необходима нашим пациентам. В основном это пожилые люди, оставшиеся в городе сами", - говорит Ирина Стародумова, в.и.о. генеральный директор больницы.
В гуманитарный груз, направивший в заведение фонд, вошли жизненно необходимые лекарства, которые помогут спасать пациентов: кровоостанавливающие, противовоспалительные, антибактериальные, сердечно-сосудистые, антианемические и другие препараты.
С начала войны, продолжающейся более девяти лет, фонд передал около 800 тысяч единиц медикаментов как в учреждения здравоохранения страны, так и для населения. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
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