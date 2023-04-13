Херсонская городская клиническая больница получила около 10 тысяч единиц медикаментов от Фонда Ахметова

Это одна из самых больших больниц Херсонской области. В ней оказываются широкопрофильная помощь мирному населению, а также спасают жизнь пострадавших после ранений в результате обстрелов.

"Мы благодарим каждого человека, который понимает нашу ситуацию и помогает нам. Фонд Рината Ахметова оказал нашей больнице самую весомую поддержку, которая крайне необходима нашим пациентам. В основном это пожилые люди, оставшиеся в городе сами", - говорит Ирина Стародумова, в.и.о. генеральный директор больницы.

В гуманитарный груз, направивший в заведение фонд, вошли жизненно необходимые лекарства, которые помогут спасать пациентов: кровоостанавливающие, противовоспалительные, антибактериальные, сердечно-сосудистые, антианемические и другие препараты.

С начала войны, продолжающейся более девяти лет, фонд передал около 800 тысяч единиц медикаментов как в учреждения здравоохранения страны, так и для населения. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".