RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Херсонская городская клиническая больница получила около 10 тысяч единиц медикаментов от Фонда Ахметова

Фото: Херсонская городская клиническая больница получила около 10 тысяч единиц медикаментов от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал Херсонской городской клинической больнице имени А.С. Лучанского - около 10 тысяч единиц медикаментов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Это одна из самых больших больниц Херсонской области. В ней оказываются широкопрофильная помощь мирному населению, а также спасают жизнь пострадавших после ранений в результате обстрелов.

"Мы благодарим каждого человека, который понимает нашу ситуацию и помогает нам. Фонд Рината Ахметова оказал нашей больнице самую весомую поддержку, которая крайне необходима нашим пациентам. В основном это пожилые люди, оставшиеся в городе сами", - говорит Ирина Стародумова, в.и.о. генеральный директор больницы.

В гуманитарный груз, направивший в заведение фонд, вошли жизненно необходимые лекарства, которые помогут спасать пациентов: кровоостанавливающие, противовоспалительные, антибактериальные, сердечно-сосудистые, антианемические и другие препараты.

С начала войны, продолжающейся более девяти лет, фонд передал около 800 тысяч единиц медикаментов как в учреждения здравоохранения страны, так и для населения. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьГуманитарная помощь