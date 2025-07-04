На Херсонщині знищено групу "барсіків", які працювали на Рогозіна, - ГУР

В Херсонській області вибухнув автомобіль із трьома російськими окупантами - операторами БпЛА зі складу угруповання "Барс-сармат", яке курує колишній очільник "Роскосмосу" Дмітрій Рогозін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР МО України.
Сьогодні, 4 липня, на околиці тимчасово поневоленого населеного пункту Стрілкове Херсонської області вибухнув Chevrolet Aveo. Всередині автомобіля перебувало троє загарбників, операторів БпЛА так званого центру спецпризначення безпілотних систем російської окупаційної армії "Барс-сармат".
"Усі троє загарбників включно зі старшим ворожої групи, що становила загрозу для Сил безпеки і оборони України та тероризувала цивільне населення Херсонщини, відправились на концерт Іосіфа Кобзона", - зазначили в ГУР.
Розвідка нагадала, що так званий центр “барс-сармат” сформували у 2024 році на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Він спеціалізується на випробуванні та бойовому застосуванні нових роботизованих і електронних систем, зокрема БпЛА, робототехнічних комплексів, систем радіоелектронної розвідки та боротьби, а також засобів управління та звʼязку.
До структури російського центру "барс-сармат" належать декілька загонів. Ліквідована група входила до групи "Барс-1", що дислокується в окупованому Генічеську.
Зауважимо, що кілька років тому видання Bild заявило, що у його розпорядження потрапили записи розмови колишнього глави "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна з гендиректором ракетно-космічного центру "Прогрес" Дмитром Барановим, на яких вони обговорювали ідею вдарити по Україні космічною ракетою.
На її борт хотіли помістити авіабомби та керовані боєголовки. Пропозицію нібито пізніше передали російському диктатору Володимиру Путіну.
Пізніше навіть з'явився запис даної розмови.
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