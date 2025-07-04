На Херсонщині знищено групу "барсіків", які працювали на Рогозіна, - ГУР

Сьогодні, 4 липня, на околиці тимчасово поневоленого населеного пункту Стрілкове Херсонської області вибухнув Chevrolet Aveo. Всередині автомобіля перебувало троє загарбників, операторів БпЛА так званого центру спецпризначення безпілотних систем російської окупаційної армії "Барс-сармат".

"Усі троє загарбників включно зі старшим ворожої групи, що становила загрозу для Сил безпеки і оборони України та тероризувала цивільне населення Херсонщини, відправились на концерт Іосіфа Кобзона", - зазначили в ГУР.

Розвідка нагадала, що так званий центр “барс-сармат” сформували у 2024 році на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Він спеціалізується на випробуванні та бойовому застосуванні нових роботизованих і електронних систем, зокрема БпЛА, робототехнічних комплексів, систем радіоелектронної розвідки та боротьби, а також засобів управління та звʼязку.

До структури російського центру "барс-сармат" належать декілька загонів. Ліквідована група входила до групи "Барс-1", що дислокується в окупованому Генічеську.

Ватажок "Барс-1" з позивним “корсар” - на ілюстративному фото поруч з Роґозіним.