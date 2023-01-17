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На Херсонщині знайшли тіла трьох цивільних, загиблих від російських обстрілів

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Херсонська область, Вівторок 17 січня 2023 15:57
На Херсонщині знайшли тіла трьох цивільних, загиблих від російських обстрілів Фото: на Херсонщині знайшли тіла трьох цивільних, загиблих від російських обстрілів (t.me/phogovua)
Автор: Руслан Гаращенко

У селі Посад Покровське на Херсонщині виявили тіла трьох цивільних, які загинули внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення прокуратури регіону.

Правоохоронці провели ексгумацію та огляд тіл трьох цивільних осіб. Встановлено, що тіла належать трьом жителям с. Посад Покровське, серед яких одна жінка.

Люди загинули у різні дні, але обставини однакові – ворожі снаряди потрапляли у житлові будинки або розривалися поблизу них, унаслідок чого мешканці отримували поранення несумісні із життям. Усіх їх було поховано на територіях домоволодінь.

Фото: ексгумація тіл загиблих цивільних у селі Посад Покровське (t.me/phogovua)

Наразі тіла направлені для проведення судово-медичної експертизи.

Загалом на Херсонщині вже провели ексгумацію 59 тіл цивільних загиблих від ворожих обстрілів чи інших злочинних дій російських військ.

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, російська армія знову обстріляла підприємство критичної інфраструктури у Херсоні. Ворожі снаряди пошкодили адмінбудівлі, машинний та актовий зали, а також кисневу станцію.

У Херсоні сьогодні вже двічі повідомляли про вибухи. В облраді підтвердили, що окупанти продовжують масований обстріл міста.

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