В Херсонской области нашли тела трех гражданских, погибших от российских обстрелов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение прокуратуры региона.

Правоохранители провели эксгумацию и осмотр тел трех гражданских лиц. Установлено, что тела принадлежат трем жителям с. Посад Покровское, среди которых одна женщина.

Люди погиби в разные дни, но обстоятельства одинаковые - вражеские снаряды попадали в жилые дома или разрывались вблизи них, вследствие чего жители получали ранения не совместимые с жизнью. Все они были захоронены на территориях домовладений.

Фото: эксгумация тел погибших гражданских в селе Посад Покровское (t.me/phogovua)

В настоящее время тела направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Всего в Херсонской области уже провели эксгумацию 59 тел гражданских погибших от вражеских обстрелов или других преступных действий российских войск.