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В Херсонской области нашли тела трех гражданских, погибших от российских обстрелов

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Херсонская область, Вторник 17 января 2023 15:57
В Херсонской области нашли тела трех гражданских, погибших от российских обстрелов Фото: в Херсонской области нашли тела трех гражданских, погибших от российских обстрелов (t.me/phogovua)
Автор: Руслан Гаращенко

В селе Посад Покровское Херсонской области обнаружели тела трех гражданских, погибших вследствие вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение прокуратуры региона.

Правоохранители провели эксгумацию и осмотр тел трех гражданских лиц. Установлено, что тела принадлежат трем жителям с. Посад Покровское, среди которых одна женщина.

Люди погиби в разные дни, но обстоятельства одинаковые - вражеские снаряды попадали в жилые дома или разрывались вблизи них, вследствие чего жители получали ранения не совместимые с жизнью. Все они были захоронены на территориях домовладений.

Фото: эксгумация тел погибших гражданских в селе Посад Покровское (t.me/phogovua)

В настоящее время тела направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Всего в Херсонской области уже провели эксгумацию 59 тел гражданских погибших от вражеских обстрелов или других преступных действий российских войск.

Напомним, сегодня, 17 января, российская армия вновь обстреляла предприятие критической инфраструктуры в Херсоне. Вражеские снаряды повредили админздания, машинный и актовый залы, а также кислородную станцию.

В Херсоне сегодня уже дважды сообщалось о взрывах. В облсовете подтвердили, что оккупанты продолжают массированный обстрел города.

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