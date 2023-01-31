У Херсонській області ще один цивільний підірвався на міні

"На місце події виїхала екстрена медична допомога. На жаль, трагічні випадки через російські боєприпаси, залишені на наших землях, продовжуються", - зазначили в ОВА.

Там також нагадали, що через велику кількість вибухових пристроїв у Херсонській області ще багато територій не розміновано.

"Тому ваша безпека – це ваша увага та відповідальність! Не можна ходити по полях, лісопологам, узбіччям доріг, якщо там ще не працювали піротехніки. Помітили підозрілий предмет – негайно потрібно відійти на безпечну відстань та зателефонувати рятувальникам чи правоохоронцям", - йдеться у повідомленні.