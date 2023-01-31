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У Херсонській області ще один цивільний підірвався на міні

Фото: у Херсонській області ще один цивільний підірвався на міні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Поблизу села Музиківка у Херсонській області цивільний підірвався на ворожій міні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.

"На місце події виїхала екстрена медична допомога. На жаль, трагічні випадки через російські боєприпаси, залишені на наших землях, продовжуються", - зазначили в ОВА.

Там також нагадали, що через велику кількість вибухових пристроїв у Херсонській області ще багато територій не розміновано.

"Тому ваша безпека – це ваша увага та відповідальність! Не можна ходити по полях, лісопологам, узбіччям доріг, якщо там ще не працювали піротехніки. Помітили підозрілий предмет – негайно потрібно відійти на безпечну відстань та зателефонувати рятувальникам чи правоохоронцям", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у селі Благодатне Херсонської області місцеві жителі знайшли у полі пораненої людини. Чоловік підірвався на міні.

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