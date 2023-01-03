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На Херсонщині автомобіль з людьми підірвався на вибухівці: є жертви

Фото: на Херсонщині автомобіль з людьми підірвався на вибухівці (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Бериславському районі Херсонської області цивільний автомобіль підірвався на російській вибухівці. Внаслідок події загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"На виїзді з Малої Олександрівки автомобіль із цивільними наткнувся на російську вибухівку. Внаслідок отриманих поранень загинули двоє чоловіків", - розповів він.

Янушевич зазначив, що на Херсонщині ще багато замінованих територій. Сапери продовжують працювати, проте ворожих мін та нерозірваних снарядів дуже багато.

Влада закликає місцевих жителів повідомляти про небезпечні знахідки рятувальників чи поліцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська минулої доби 79 разів вдарили по території Херсонської області. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

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Херсонська область