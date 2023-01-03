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В Херсонской области автомобиль с людьми подорвался на взрывчатке: есть жертвы

Фото: в Херсонской области автомобиль с людьми подорвался на взрывчатке (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Бериславском районе Херсонской области гражданский автомобиль подорвался на российской взрывчатке. Вследствие происшествия погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"На выезде из Малой Александровки автомобиль с гражданскими наткнулся на российскую взрывчатку. В результате полученных ранений погибли двое мужчин", - рассказал он.

Янушевич отметил, что в Херсонской области еще много заминированных территорий. Саперв продолжают работать, однако вражеских мин и неразорванных снарядов очень много.

Власти призывают местных жителей сообщать об опасных находках спасателей или полицию.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска за прошедшие сутки 79 раз ударили по территории Херсонской области. Вследствие обстрелов есть погибшие и раненые.

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Херсонская область