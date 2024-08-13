РФ за вчора вдарила по 20 населеним пунктам Херсонської області: що відомо про наслідки

Нагадаємо, навесні 2022 року РФ окупувала Херсон. Попри окупацію жителі Херсону виходили на мітинги проти РФ. Українським військам восени того ж року вдалося звільнити місто та відтіснити ворога. Але з того часу Херсон знаходиться під постійним обстрілом противника. Ворог атакує місто майже щодня.

Зазначимо, нещодавно СБУ повідомила про підозру російському генералу Володимиру Спиридонову, який командував розгоном мирних протестів у населених пунктах Херсонської області. За даними правоохоронців, за командування Спиридонова тактичні групи РФ під час розгону мирних протестів у Херсоні та області відправили сотні українців до російських в'язниць, де їх катували, щоб зламати опір.