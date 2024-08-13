РФ за вчера ударила по 20 населенным пунктам Херсонской области: что известно о последствиях

Напомним, весной 2022 года РФ оккупировала Херсон. Несмотря на оккупацию, жители Херсона выходили на митинги против РФ. Украинским войскам осенью того же года удалось освободить город и оттеснить врага. Но с этого времени Херсон находится под постоянным обстрелом противника. Враг атакует город почти каждый день.

Отметим, недавно СБУ сообщила о подозрении российскому генералу Владимиру Спиридонову, командовавшему разгоном мирных протестов в населенных пунктах Херсонской области. По данным правоохранителей, под командованием Спиридонова тактические группы РФ во время разгона мирных протестов в Херсоне и области отправили сотни украинцев в российские тюрьмы, где их пытали, чтобы сломить сопротивление.