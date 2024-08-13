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РФ за вчера ударила по 20 населенным пунктам Херсонской области: что известно о последствиях

Фото: РФ вчера атаковала 20 населенных пунктов Херсонской области (facebook com Сергей Крук)
Автор: РБК-Украина

РФ за вчера, 12 августа, обстреляла 20 населенных пунктов Херсонской области. В результате ударов один человек погиб, еще 17 получили ранения, в том числе двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграмм-канал главы областной военной администрации Александра Прокудина.

Как отмечается, под обстрелом вчера находился Херсон, а также Белозерка, Велетенское, Приднепровское, Томина Балка, Станислав, Зимовник, Понятовка, Антоновка, Дарьевка, Садовое, Музыковка, Берислав, Бургунка, Красный Маяк, Михайловка, Крупица, Одрадокаменка, Шляховое и Веселое.

По словам Прокудина, российские военные нанесли удары по административным зданиям и жилым кварталам населенных пунктов области, повредив 7 многоэтажек и 36 частных домов. Оккупанты также разрушили газопровод, хозяйственные постройки, частные автомобили и машину скорой помощи.

Напомним, весной 2022 года РФ оккупировала Херсон. Несмотря на оккупацию, жители Херсона выходили на митинги против РФ. Украинским войскам осенью того же года удалось освободить город и оттеснить врага. Но с этого времени Херсон находится под постоянным обстрелом противника. Враг атакует город почти каждый день.

Отметим, недавно СБУ сообщила о подозрении российскому генералу Владимиру Спиридонову, командовавшему разгоном мирных протестов в населенных пунктах Херсонской области. По данным правоохранителей, под командованием Спиридонова тактические группы РФ во время разгона мирных протестов в Херсоне и области отправили сотни украинцев в российские тюрьмы, где их пытали, чтобы сломить сопротивление.

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