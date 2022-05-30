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Под Херсоном украинец угнал у россиян "Урал": как это у него получилось

Новина українською →
Херсон, Понедельник 30 мая 2022 15:59
Под Херсоном украинец угнал у россиян "Урал": как это у него получилось Фото: Андрей Грушко (facebook.com/okPivden)
Автор: Наталия Гурковская

Житель Херсонской области угнал у российских оккупантов УРАЛ. Грузовик он передал на нужды ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Оперативного командования "Юг".

Как только началась война Андрей Грушко попросился в ряды ВСУ, однако мужчине отказали из-за возраста. Потом была оккупация его села.

"Сначала было страшно, а потом решил, что надо как-то помочь нашим ребятам. Я несколько дней наблюдал за "Уралом" и как только его бросили, залез в него и уехал. Я не считаю себя героем, я просто хотел сделать хорошее дело и насолить этим оркам",- признался Андрей Грушко.

Напомним, по данным на 30 мая, с начала войны ВСУ уничтожили уже 30 350 российских военных, 1349 танков и 3282 боевые бронированные машины.

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