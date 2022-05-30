Під Херсоном українець викрав у росіян "Урал": як це в нього вийшло

Як тільки розпочалася війна Андрій Грушко попросився до лав ЗСУ, але, чоловіку відмовили через вік. Потім була окупація його селища.

"Спочатку було страшно, а потім вирішив, що треба якось допомогти нашим хлопцям. Я декілька днів спостерігав за "Уралом" і як тільки його покинули, заліз в нього та поїхав. Я не вважаю себе героєм, я просто хотів зробити добре діло та насолити цим оркам",- зізнався Андрій Грушко.