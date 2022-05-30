Під Херсоном українець викрав у росіян "Урал": як це в нього вийшло
Житель Херсонської області викрав у російських окупантів УРАЛ. Вантажівка він передав на потреби ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Оперативного командування "Південь".
Як тільки розпочалася війна Андрій Грушко попросився до лав ЗСУ, але, чоловіку відмовили через вік. Потім була окупація його селища.
"Спочатку було страшно, а потім вирішив, що треба якось допомогти нашим хлопцям. Я декілька днів спостерігав за "Уралом" і як тільки його покинули, заліз в нього та поїхав. Я не вважаю себе героєм, я просто хотів зробити добре діло та насолити цим оркам",- зізнався Андрій Грушко.
Нагадаємо, за даними на 30 травня, ЗСУ знищили вже 30 350 російських військових, 1349 танків та 3282 бойові броньовані машини.
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