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Под Херсоном часть российских солдат отказалась воевать: в Генштабе раскрыли детали

Фото: под Херсоном часть российских солдат отказалась воевать (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Возле временно оккупированного Херсона часть российских военнослужащих отказалась участвовать в боевых действиях против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"В районе населенного пункта Херсон, военнослужащие 127 полка 1 армейского корпуса подняли бунт, написали отказ от участия в боевых действиях. Известно, что одной из причин является неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав этого полка остался даже без воды", - рассказали в Генштабе.

При этом отмечается, что после бунта часть военнослужащих забрали представители контрразведки россиян, дальнейшая судьба оккупантов неизвестна.

Напомним, ранее стало известно, что российские военные признаются о массовом количестве отказников.

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