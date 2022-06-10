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Под Херсоном авиация ВСУ нанесла серию ударов по опорному пункту и местам скопления техники РФ

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Херсонская область, Пятница 10 июня 2022 02:30
Под Херсоном авиация ВСУ нанесла серию ударов по опорному пункту и местам скопления техники РФ Фото: под Херсоном авиация ВСУ нанесла серию ударов (armyinform.com.ua)
Автор: Артур Родивилов

Авиация ВСУ нанесла серию ударов по опорному пункту, местам скопления техники и личного состава РФ. Также были атакованы понтонная переправа и полевые составы российской армии в пяти разных населенных пунктах Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

По результатам авиаударов и огневых поражений ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ уничтожены 33 российских военных РФ, реактивная система залпового огня "Град", несколько единиц бронированной техники, 3 склада боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов.

Остальные вражеские потери уточняются, говорится в сообщении.

"Противник ведет боевые действия на занимаемых рубежах, укрепляется и минирует подступы к своим позициям. Сил, ресурсов и мотивации вести наступательные действия не имеет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в оккупированном Херсоне произошел взрыв в кафе. Российские СМИ заявили об инциденте возле так называемой "администрации" коллаборантов.

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