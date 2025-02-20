Удар авіабомби по Херсону: кількість постраждалих зросла, під завалами можуть бути люди

За словами Прокудіна, минулої ночі увесь Херсон здригнувся від "прильоту" російської керованої авіабомби у десятиповерхівку.

"Через удар зруйновано 15 квартир - з 1 по 10 поверх одного з підʼїздів. Крім цього, у 80 оселях вибило шибки", - повідомив очільник ОВА.

Постраждалі внаслідок атаки

На разі відомо про 6 постраждалих внаслідок ворожої атаки. Двох з них працівники ДСНС врятували з 8 та 9 поверхів зруйнованої будівлі.

"У лікарні знаходяться двійнята - хлопчик і дівчинка, яким по 14 років. Їх стан медики оцінюють як задовільний", - додав Прокудін.

Окрім того, госпіталізували 47-річного чоловіка, який знаходився в кімнаті чергового автостоянки неподалік місця "прильоту". Він дістав уламкове поранення та перелом кістки ноги.

Ще трьом чоловікам медики "швидкої" надали допомогу на місці. У потерпілих - контузії. Також в одного з херсонців діагностували забій голови.

Прокудін також повідомив, що на місці російської атаки розгорнуто оперативний штаб Херсонської ОВА. За його словами, під завалами ще можуть бути люди.

Пошкоджений ліцей

Глава Херсонської МВА повідомив, що внаслідок нічного обстрілу з боку російських терористів пошкоджено заклад професійної освіти у Центральному районі міста.

За його словами, цей навчальний заклад вже вдруге потерпає від ворожих обстрілів. Чотириповерхова будівля залишилася майже без вікон. Однак працівники закладу не постраждали.

Рятувальні роботи

На місці "прильоту" працюють рятувальники. У ДСНС повідомили, що надзвичайники обстежують пошкоджені поверхи та розбирають завали.

На місці організовано роботу пункту незламності, в якому є все необхідне, щоб зарядити гаджети, зігрітися й отримати психологічну підтримку. Роботи тривають.