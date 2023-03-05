У Херсоні зранку повідомляють про вибухи
Фото: у Херсоні зранку чули вибухи (Getty Images)
У Херсоні зранку 5 березня пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"Вибухи чути в Херсоні, будьте обережні", - йдеться у повідомленні.
Місцева влада та військові поки не коментували ситуацію у місті.
Варто зазначити, що у Херсонській області двічі за ранок оголошували повітряну тривогу.
Карта повітряних тривог в Україні станом на 10:00
Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти 78 разів обстріляли Херсон та область, випустивши майже 360 снарядів.
Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще троє жителів Херсонської області отримали поранення.
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