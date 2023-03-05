У Херсоні зранку повідомляють про вибухи

У Херсоні зранку 5 березня пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Вибухи чути в Херсоні, будьте обережні", - йдеться у повідомленні. Місцева влада та військові поки не коментували ситуацію у місті. Варто зазначити, що у Херсонській області двічі за ранок оголошували повітряну тривогу. Карта повітряних тривог в Україні станом на 10:00